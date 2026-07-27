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Аргументы недели

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«Воссоединение кишлака»: почему Россия нередко раздает паспорта бесполезным мигрантам, игнорируя реальных специалистов

«Воссоединение кишлака»: почему Россия нередко раздает паспорта бесполезным мигрантам, игнорируя реальных специалистов

Иногда прозрение наступает даже у самых ярых апологетов миграционной либерализации. Ольга Чудиновских, демограф из МГУ, ранее известная своими мягкими и «мигрантофильскими» заявлениями, опубликовала исследование, которое разрушает главный миф о том, что текущая миграционная политика работает на благо экономики.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Россия нередко раздает паспорта бесполезным мигрантам потому что нет чёткой внутренней политики и постоянно запрягаем лошадь сзади повозки! Решение кто принял не известно, обсуждения не было. Закона о миграции и продуманного решения не было всё делалось спонтанно!
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1 м.
В
Воробей
Дураки у умных даже учиться не могут. Это - закон природы.
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1 м.