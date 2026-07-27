«Воссоединение кишлака»: почему Россия нередко раздает паспорта бесполезным мигрантам, игнорируя реальных специалистов

Иногда прозрение наступает даже у самых ярых апологетов миграционной либерализации. Ольга Чудиновских, демограф из МГУ, ранее известная своими мягкими и «мигрантофильскими» заявлениями, опубликовала исследование, которое разрушает главный миф о том, что текущая миграционная политика работает на благо экономики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии