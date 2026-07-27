«Воссоединение кишлака»: почему Россия нередко раздает паспорта бесполезным мигрантам, игнорируя реальных специалистов

Геннадий Бережнов

Россия нередко раздает паспорта бесполезным мигрантам потому что нет чёткой внутренней политики и постоянно запрягаем лошадь сзади повозки! Решение кто принял не известно, обсуждения не было. Закона о миграции и продуманного решения не было всё делалось спонтанно!