Топ-5 кроссоверов до 2,5 млн рублей: что выбрать в 2026 году?

Выбирать новый кроссовер за 2,5 млн рублей — задача не из простых. Но эксперт по автомобильному рынку Сергей Игнатов из «Российской газеты» уже составил топ-5 самых интересных моделей, которые точно не разочаруют.
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j6 как по мне тут должен быть на первом месте, отличный вариант для семьи и повседнева да и для семьи, при том, что он весьма вместительный для своих то габаритов