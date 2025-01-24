Международный день эскимо: самое вкусное мороженое в Крыму

24 января отмечается один из самых «вкусных» праздников – Международный день эскимо. Об истории возникновения любимого миллионами мороженого на палочке, особенностях крымского производства и эскимо с самыми оригинальными на полуострове вкусами – в материале Турпортала Travel Crimea.
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