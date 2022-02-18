Председатель СК России поручил Главному следственному управлению выработать необходимые предложения по повышению эффективности применения закона в случаях применения насилия в отношении сотрудников...

17 февраля 2022 года на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена двое подозреваемых с целью воспрепятствования законным действиям сотрудников полиции, применили в отношении них насилие.
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