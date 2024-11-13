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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Строительство на этих площадках позволит расселить 105 старых домов Пресс-служба мэрии Москвы информировала, что мэр Сергей Собянин утвердил постановление, согласно которому в программу реновации включены 22 новые площадки.

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