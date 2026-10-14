Маск заявил Киеву о недопустимости использования Starlink для наступления © AP Photo / Jordan Strauss Илон Маск.
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