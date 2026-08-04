«Он – пример служения Родине»: Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил Героя России Эдуарда Цеева с 60-летием и поблагодарил за поддержку участников СВО

«Эдуард Кушукович прошел непростой воинский путь, отмечен многочисленными боевыми наградами. Звание Героя Российской Федерации, присвоенное за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вызывает чувство гордости у жителей Адыгеи, является для молодежи республики ярким и достойным примером служения Родине», — сообщил Мурат Кумпилов.
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