«Он – пример служения Родине»: Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил Героя России Эдуарда Цеева с 60-летием и поблагодарил за поддержку участников СВО

«Эдуард Кушукович прошел непростой воинский путь, отмечен многочисленными боевыми наградами. Звание Героя Российской Федерации, присвоенное за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вызывает чувство гордости у жителей Адыгеи, является для молодежи республики ярким и достойным примером служения Родине», — сообщил Мурат Кумпилов.