Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Около 17,7 тыс. жителей ЗАО получили современное жилье по реновации В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве и обновлении 46 зданий на западе города в рамках программы реновации.
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