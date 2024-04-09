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Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Собянин сообщил, какие новые социальные объекты откроются на западе Москвы

Около 17,7 тыс. жителей ЗАО получили современное жилье по реновации В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве и обновлении 46 зданий на западе города в рамках программы реновации.

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