Немцы могут позавидовать: бежавший из Риги русский сравнил жизнь в Латвии и России

Санкции?Да их санкции незаконны как и вмешательства в дела чужих стран,про Майдан оплаченый в том числе и латыщаии я уж молчу.Это преступная деятельность европы.Как могут уголовники ваодить санкции?

Владимир Соловьев

"Нужно как минимум забирать наши города, включая Николаев, Одессу, а также все Приднестровье. Я сторонник полной победы России!" КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - НАШИ ГОРОДА. ОНИ И ОСТАНУТСЯ НАШИМИ. НО ЕВРОПЕ НУЖНА ПРОКЛАДКА МЕЖДУ СОБОЙ И РОССИЕЙ - ТАКАЯ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ. САМИ С РОССИЕЙ ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ ИЗ-ЗА ОПАСНОСТИ ПОЛНОГО СВОЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ!