Руслан Панкратов, заведующий отделом стран Прибалтики в Институте стран СНГ, в конце 2023 года бежал в Россию от преследований в Латвии и получил политическое убежище.
Немцы могут позавидовать: бежавший из Риги русский сравнил жизнь в Латвии и России
Комментарии
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Eduard
Санкции?Да их санкции незаконны как и вмешательства в дела чужих стран,про Майдан оплаченый в том числе и латыщаии я уж молчу.Это преступная деятельность европы.Как могут уголовники ваодить санкции?
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17 час.
Eduard
Молодец мужик!
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17 час.
Владимир Соловьев
"Нужно как минимум забирать наши города, включая Николаев, Одессу, а также все Приднестровье. Я сторонник полной победы России!" КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО - НАШИ ГОРОДА. ОНИ И ОСТАНУТСЯ НАШИМИ. НО ЕВРОПЕ НУЖНА ПРОКЛАДКА МЕЖДУ СОБОЙ И РОССИЕЙ - ТАКАЯ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ. САМИ С РОССИЕЙ ВОЕВАТЬ НЕ БУДУТ ИЗ-ЗА ОПАСНОСТИ ПОЛНОГО СВОЕГО УНИЧТОЖЕНИЯ!
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