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«Первый номер»: как Евгений Цыганов стал повелителем «Лампы»

«Первый номер»: как Евгений Цыганов стал повелителем «Лампы»

В онлайн-кинотеатре KION вышли первые серии «Первого номера» – проекта про глянец в условиях его отсутствия, который под нынешние реалии попытался адаптировать теперь медиаменеджер и сценарист, а когда-то автор прославляющего жирные нулевые «Духlessа» Сергей Минаев.

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