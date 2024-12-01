«Первый номер»: как Евгений Цыганов стал повелителем «Лампы»

В онлайн-кинотеатре KION вышли первые серии «Первого номера» – проекта про глянец в условиях его отсутствия, который под нынешние реалии попытался адаптировать теперь медиаменеджер и сценарист, а когда-то автор прославляющего жирные нулевые «Духlessа» Сергей Минаев.