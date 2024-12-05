Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения о прекращении огня

Израиль направил движению ХАМАС обновленный проект соглашения, предполагающий освобождение части израильских заложников и временное прекращение огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
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