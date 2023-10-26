Армия Израиля провела танковый рейд на севере сектора Газа

Как сообщает Армия обороны Израиля в Telegram, в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий ЦАХАЛ этой ночью провела целенаправленный танковый рейд на севере сектора Газа, сообщают израильские военные.
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