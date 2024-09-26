В Верховной раде назвали визит Зеленского в Пенсильванию ошибкой

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал визит украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, в американский штат Пенсильвания ошибкой.
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