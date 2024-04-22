В Кремле заявили, что Россия готова к мирному решению украинской проблемы

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин констатировал факт готовности Кремля к мирному решению украинской проблемы, однако Украина по-прежнему отвергает возможность переговоров, сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
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