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ФедералПресс

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В Кремле заявили, что Россия готова к мирному решению украинской проблемы

В Кремле заявили, что Россия готова к мирному решению украинской проблемы

МОСКВА, 22 апреля, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин констатировал факт готовности Кремля к мирному решению украинской проблемы, однако Украина по-прежнему отвергает возможность переговоров, сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

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