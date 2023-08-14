Расчет количества вина на банкет может быть очень простым

Чтобы правильно подготовить запас вина на то или иное торжественное мероприятие, можно придерживаться более чем простого принципа «один гость – это одна бутылка».
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