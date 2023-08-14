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Расчет количества вина на банкет может быть очень простым

Расчет количества вина на банкет может быть очень простым

Чтобы правильно подготовить запас вина на то или иное торжественное мероприятие, можно придерживаться более чем простого принципа «один гость – это одна бутылка».

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