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Шакур Стивенсон: «Если бы соперник Канело был звездой, то ему бы отдали победу»

«Канело не выбрасывает дерьмовые удары, он сильно бьет дважды за раунд. Если бы его соперник был звездой, то ему бы отдали победу», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.

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