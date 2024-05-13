Построен первый АНПА Ghost Shark для ВМС Австралии

Первый опытный АНПА Ghost Shark после вывода из сборочного цеха, 17 апреля 2024 г. Несколько лет назад военно-морские силы Австралии запустили разработку перспективных автономных необитаемых подводных аппаратов тяжелого класса.
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