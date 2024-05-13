БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Коростелев
    Лживость и отсутствие прямой логики вице-премьер Александр Новак поражает! У нас там много бензина что его надо прода...Запрет экспорта б...
  • Сергей Андросов
    Ещё одни узкоглазые хохлы нарисовались.У Казахстана не п...
  • Людмила Письменская
    Армянский народ безмолвные овцы? Если терпят предателя, значит, как и Украина предают своих героических дедов.Пашинян заставляе...

Построен первый АНПА Ghost Shark для ВМС Австралии

Построен первый АНПА Ghost Shark для ВМС Австралии

Первый опытный АНПА Ghost Shark после вывода из сборочного цеха, 17 апреля 2024 г. Несколько лет назад военно-морские силы Австралии запустили разработку перспективных автономных необитаемых подводных аппаратов тяжелого класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх