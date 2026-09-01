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Татарстан Милли китапханәсендә шигъри клэш оештырыла

Татарстан Милли китапханәсендә шигъри клэш оештырыла

5 сентябрьдә 16:00 сәгатьтә Татарстан Милли китапханәсендә шигъри клэш оештырылачак. Шигъри клэш – ул шагыйрьләр арасында үткәрелә торган командалы ярыш.

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