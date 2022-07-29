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Стали известны подробности программы реновации Читы

Стали известны подробности программы реновации Читы

Частью мастер-плана Читы станет реконструкция аэропорта Кадала, создание университетского кампуса и строительство Горной академии, 29 июля сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

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