Стали известны подробности программы реновации Читы

Частью мастер-плана Читы станет реконструкция аэропорта Кадала, создание университетского кампуса и строительство Горной академии, 29 июля сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Частью мастер-плана Читы станет реконструкция аэропорта Кадала, создание университетского кампуса и строительство Горной академии, 29 июля сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
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