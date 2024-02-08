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В Калужской области рабочий упал с высоты при строительстве многоквартирного дома

В Калужской области рабочий упал с высоты при строительстве многоквартирного дома

В Людиново следователи Калужской области проводят проверку по факту несчастного случая. По предварительным данным, 7 февраля на стройке многоквартирного дома на одной из улиц в Людиново 57-летний рабочий упал с высоты.

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