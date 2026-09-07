Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей зафиксирована в четырёх отраслях

Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России зафиксирована сразу в четырёх отраслях. Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, больше всего в марте получали сотрудники финансовой и страховой сферы - в среднем 314 тысяч рублей.