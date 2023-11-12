Какой церковный праздник у православных сегодня, 13 ноября 2023 года Татьяна Орлонская В восточном христианстве, 13 ноября отмечается святая память преподобных Никодима и Спиридона, благочестивых жрецов, живших в XII веке в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
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