Бойцы спецподразделения "Запада" сбили БПЛА "Блискавка" ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бойцы 49-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбили беспилотник "Блискавка", которым ВСУ пытались нанести удар по позиции российских военнослужащих на харьковском направлении.
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