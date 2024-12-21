Volkswagen включил заднюю: закрывать заводы в Германии не будут

Более 70 часов длились переговоры руководства Volkswagen с рабочими. В результате, как сообщила накануне газета Financial Times (FT), принято решение о значительном сокращении объемов производства автомобилей на предприятиях VW в Германии без закрытия последних.
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