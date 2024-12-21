НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5koleso.ru

1 подписчик

Volkswagen включил заднюю: закрывать заводы в Германии не будут

Volkswagen включил заднюю: закрывать заводы в Германии не будут

Более 70 часов длились переговоры руководства Volkswagen с рабочими. В результате, как сообщила накануне газета Financial Times (FT), принято решение о значительном сокращении объемов производства автомобилей на предприятиях VW в Германии без закрытия последних.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх