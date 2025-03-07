Ааааа, ваши дети не знают, что сегодня День прогуливания уроков? И хорошо, а то бы выели мозг чайной ложечкой.
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Ааааа, ваши дети не знают, что сегодня День прогуливания уроков? И хорошо, а то бы выели мозг чайной ложечкой.