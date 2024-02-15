Обычные кадры из жизни в Японии, от которых у европейца полезут глаза на лоб

лл

лина любимцева

Японцы вообще какие-то биороботы с извращенной психикой. Я во Владивостоке сколько раз видела каких-то заторможенных серых людей, с замороженными глазами, это были японцы. Стояли напряженные, такое было впечатление, что сейчас они ТРЕСНУТ от напряжения!!.