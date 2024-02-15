Японцы не перестают удивлять мир своими технологиями, массовой культурой и обычаями. Все-таки жизнь в этой стране сильно отличается от жизни в других местах, и чем дальше на запад — тем сильнее.
Обычные кадры из жизни в Японии, от которых у европейца полезут глаза на лоб
Комментарии
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лл
лина любимцева
Японцы вообще какие-то биороботы с извращенной психикой. Я во Владивостоке сколько раз видела каких-то заторможенных серых людей, с замороженными глазами, это были японцы. Стояли напряженные, такое было впечатление, что сейчас они ТРЕСНУТ от напряжения!!.
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11 час.
М
ММ
Это Вы еще американца в конце 90-х в российской глубинке не видели! У него был взгляд, что его в любую минуту ограбят.
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7 час.
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