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Обычные кадры из жизни в Японии, от которых у европейца полезут глаза на лоб

Обычные кадры из жизни в Японии, от которых у европейца полезут глаза на лоб

Японцы не перестают удивлять мир своими технологиями, массовой культурой и обычаями. Все-таки жизнь в этой стране сильно отличается от жизни в других местах, и чем дальше на запад — тем сильнее.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Японцы вообще какие-то биороботы с извращенной психикой. Я во Владивостоке сколько раз видела  каких-то  заторможенных  серых людей,   с замороженными глазами, это были японцы. Стояли напряженные, такое было впечатление, что сейчас они ТРЕСНУТ от напряжения!!.
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11 час.
М
ММ
Это Вы еще американца в конце 90-х в российской глубинке не видели! У него был взгляд, что его в любую минуту ограбят.
Ответить
7 час.

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