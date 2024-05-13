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Девелопер Злобин: в мае стройматериалы могут подорожать на 15-20% из-за спроса

Девелопер Злобин: в мае стройматериалы могут подорожать на 15-20% из-за спроса

Строительный рынок России готовится к серьезному удорожанию материалов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на мнение директора по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга "Астерра" Константина Злобина.

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