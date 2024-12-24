В Омской области завели дело после смертельного ДТП

В СУ СК РФ по Омской области заявляют, что дело заведено по ч. 4 ст. 264 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, если это повлекло смерть человека, совершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения).
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