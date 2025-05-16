Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    И Государству хорошо. И детям хорошо. Эти вонючие, ленивые, лежащие на диванах папы СРАЗУ ВСПОМНЯТ ПРО СВОИХ БРОШЕННЫ...Протоирей Ткачев:...
  • Александр Юткин
    Силовик в рясе. Мужчин надо воспитывать как мужчин. Пока получаются в основном кнопочники.Протоирей Ткачев:...
  • Николай Герасименко
    Чешский флаг ей в иноагентский .....!Таганский суд Мос...

Эксперт Бурштейн: пострадают самозанятые, небольшие рекламные ИП и компании

Эксперт Бурштейн: пострадают самозанятые, небольшие рекламные ИП и компании

23 апреля в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. В запрещенный список попали астрологи, биоэнергетические терапевты, ведьмы, маги, медиумы, нумерологи, тарологи и другие представители нетрадиционных услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх