Эксперт Бурштейн: пострадают самозанятые, небольшие рекламные ИП и компании

23 апреля в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг и духовных практик. В запрещенный список попали астрологи, биоэнергетические терапевты, ведьмы, маги, медиумы, нумерологи, тарологи и другие представители нетрадиционных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии