Сахар – враг или друг?

Насколько полезно сладкое для мозга и что помогает мозгу быстрее активироваться? Разбираемся в сладком вопросе вместе с врачами клиники «УГМК-Здоровье» Сахар – это притча во языцех и тема для многочисленных споров.
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