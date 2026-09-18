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Новости Брянска

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Два жилых дома и гараж горели в Брянской области 17 сентября

Два жилых дома и гараж горели в Брянской области 17 сентября

За сутки пожарные Брянской области 10 раз выезжали на тушение мусора и четыре раза ликвидировали палы сухой травы на площади более четырех гектаров.

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