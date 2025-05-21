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Русская весна

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Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, являются частью отработанных мошеннических схем, рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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