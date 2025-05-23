Длительный кашель может быть признаком хронической обструктивной болезни легких Длительный кашель, который не проходит месяцами и даже годами – один из распространенных признаков хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой возникает ограничение поступления воздуха в легкие.
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