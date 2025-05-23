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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Длительный кашель может быть признаком хронической обструктивной болезни легких

Длительный кашель может быть признаком хронической обструктивной болезни легких

Длительный кашель может быть признаком хронической обструктивной болезни легких Длительный кашель, который не проходит месяцами и даже годами – один из распространенных признаков хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой возникает ограничение поступления воздуха в легкие.

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