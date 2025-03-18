Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему

Весеннее укрепление рубля, вызванное геополитическим позитивом, продолжится как минимум до конца марта, а доллар по 80 выглядит вполне реальной перспективой, рассказал агентству «Прайм» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
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