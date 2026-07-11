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Наш потерянный мир

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Командир ВСУ подался в бега и привлек внимание силовиков

Командир ВСУ подался в бега и привлек внимание силовиков

Станислав Лучанов, командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи бойцы подозреваются в похищении двух человек, ушел в «самоволку» и привлек внимание украинских правоохранителей.

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