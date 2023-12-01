Крынки – лютый бой с большими потерями: самоубийство украинских пилотов «Коксохим» - залп нашей артиллерии достал врага из под земли

Вооруженные силы России нанесли ночные удары с использованием БПЛА и ракет по объектам противника. Взрывы были замечены в Николаевской и Херсонской областях, а полеты герани зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях.
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