Русские подходят к Днепропетровской области

Российская армия приближается к административным границам Днепропетровской области. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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