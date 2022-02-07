В Тамбове раскрыли серию краж аккумуляторов с грузовых автомобилей

В Тамбове и районе в прошлом месяце произошла серия краж аккумуляторов с грузовых автомобилей. Водители оставляли свои автомобили на ночь припаркованными у домов, а утром обнаруживали пропажу аккумуляторов, сообщает региональное УМВД России.