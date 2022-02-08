В МИД Новой Зеландии призвали граждан страны покинуть Украину

Представитель МИД Новой Зеландии утром во вторник, 8 февраля, заявил, что гражданам, чье присутствие на украинской территории необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну.
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