Котопёс недели: возьмите из приюта мохнатого синьора Милана или пушистую синьориту Лаваццу

Два питомца с итальянскими корнями ждут встречи со своими хозяевами. фото: приют ПечатникиМы рады, что все больше людей не покупают животных у заводчиков, а находят себе друзей в приютах, ведь из бывшеприютских животных получаются самые любимые и любящие питомцы! И мы это не теоретически утверждаем: почти у каждого сотрудника MAXIM есть питомец, взятый когда-то из приюта.