Ошибиться невозможно: 12 универсальных форм ногтей для каждой женщины Юлия ПономареваЕсли вы всё ещё в поисках той самой идеальной формы ногтей, которая будет не только стильной, но и удобной, то вы попали по адресу.
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