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Аргументы и Факты

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Мирошник: рядом с атакованным ВСУ складом Wildberries не было военных целей

Мирошник: рядом с атакованным ВСУ складом Wildberries не было военных целей

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области был нанесен целенаправленно.

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