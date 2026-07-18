Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области был нанесен целенаправленно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии