Баха кормили чёрной икрой, носили на руках, а теперь он Россию ругает - удивляется Роднина

О чём вообще думают наши атлеты, которые собрались в Париж на Олимпиаду? Они хоть понимают, что не для того разбивали сплочённый коллектив сборной, чтобы у них был шанс выиграть хоть что-то? Они вообще думали, что провокации, подмешивания, подставы – это не просто то, чего «можно ждать», а то, что уже запланировано? Мэр Парижа «гостепреимно», но официально сказала: «Мы НЕ РАДЫ ни одному спортсмену из России».