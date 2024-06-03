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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Баха кормили чёрной икрой, носили на руках, а теперь он Россию ругает - удивляется Роднина

О чём вообще думают наши атлеты, которые собрались в Париж на Олимпиаду? Они хоть понимают, что не для того разбивали сплочённый коллектив сборной, чтобы у них был шанс выиграть хоть что-то? Они вообще думали, что провокации, подмешивания, подставы – это не просто то, чего «можно ждать», а то, что уже запланировано? Мэр Парижа «гостепреимно», но официально сказала: «Мы НЕ РАДЫ ни одному спортсмену из России».

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Комментарии
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Владимир Елкин
Что делают роднины в Госдуме? Кроме того, как вертеть жопами на льду они ни на что не способны!!!
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2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Правильно, пусть вернёт нам чёрную икру!)
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1 час.
МБ
Миха Б54
Встать готов уже народ, как в 1917м, нужно только организовать и повести кому. Коммунисты почему-то в тень ушли
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1 час.

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