«Скачущий Гусь»: необычный поезд, созданный в 1930-х

Во времена Великой депрессии, когда экономика Соединённых Штатов находилась на грани краха, людям приходилось проявлять невероятную изобретательность, чтобы выжить и поддерживать хоть какую-то инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии