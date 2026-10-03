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В сборной России считают, что флаг и гимн окрыляют дзюдоистов перед стартом ЧМ

В сборной России считают, что флаг и гимн окрыляют дзюдоистов перед стартом ЧМ

Старший тренер сборной России по дзюдо Константин Философенко считает, что наличие флага и гимна окрыляет спортсменов перед стартом чемпионата мира в Баку.

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