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Полянский высказался о воздержавшихся при голосовании в ГА ООН странах

Страны, которые воздержались или не голосовали за антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России, не поддерживают этот документ.

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