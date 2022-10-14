Полянский высказался о воздержавшихся при голосовании в ГА ООН странах

Страны, которые воздержались или не голосовали за антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России, не поддерживают этот документ.