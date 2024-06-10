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Оскорбивший мальчика из-за буквы Z на шапке житель Екатеринбурга получил 3 года

Оскорбивший мальчика из-за буквы Z на шапке житель Екатеринбурга получил 3 года

Октябрьский районный суд в Екатеринбурге 10 июня приговорил к трём годам в колонии-поселения 57-лентнего Александра Неустроева , который напал на ребёнка в шапке с символом «Z», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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