Оскорбивший мальчика из-за буквы Z на шапке житель Екатеринбурга получил 3 года

Октябрьский районный суд в Екатеринбурге 10 июня приговорил к трём годам в колонии-поселения 57-лентнего Александра Неустроева , который напал на ребёнка в шапке с символом «Z», сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.