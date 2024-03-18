За сутки в Сумской области прозвучало почти 500 взрывов от российских авиабомб и ракет

Будни мужчин. Все что нам интересно

На протяжении предвыборной недели украинские террористы предпринимали попытки прорваться в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей с целью дестабилизировать ситуацию в России и повлиять на результат выборов президента.