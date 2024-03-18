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Будни мужчин. Все что нам интересно

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За сутки в Сумской области прозвучало почти 500 взрывов от российских авиабомб и ракет

За сутки в Сумской области прозвучало почти 500 взрывов от российских авиабомб и ракет

На протяжении предвыборной недели украинские террористы предпринимали попытки прорваться в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей с целью дестабилизировать ситуацию в России и повлиять на результат выборов президента.

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