Жуткая судьба: в горячей точке найдено тело тайского заложника

Министр обороны Израиля сообщил, что тело тайского заложника было доставлено из Газы. По данным израильских военных, Наттапонг Пинта был захвачен палестинскими боевиками в результате нападения, совершенного 7 октября 2023 года под руководством ХАМАСА, и убит Фото: pixabay.