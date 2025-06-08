Жуткая судьба: в горячей точке найдено тело тайского заложника

Министр обороны Израиля сообщил, что тело тайского заложника было доставлено из Газы. По данным израильских военных, Наттапонг Пинта был захвачен палестинскими боевиками в результате нападения, совершенного 7 октября 2023 года под руководством ХАМАСА, и убит Фото: pixabay.
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