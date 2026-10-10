WSJ: доноры демократов не верят в победу Харрис в президентской гонке

Доноры американской Демпартии не верят в возможность победы экс-вице-президента США Камалы Харрис на следующих президентских выборах, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
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